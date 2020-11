Deux promoteurs et trois représentants d’une entreprise générale passeront devant le Tribunal correctionnel. Le duo actif dans l’immobilier est accusé par le parquet d’avoir encaissé des centaines d’acomptes de réservation de biens immobiliers sur la base de fausses promesses. Les promotions concernées se situent à Onex, Soral et Satigny. Selon le Ministère public, les deux hommes promettaient l’acquisition d’un logement, affirmant qu’il était disponible et que l’argent versé serait remboursé si la transaction n’était pas réalisée. Ils sont également soupçonnés d’avoir incité des entrepreneurs à ne facturer qu’une partie de frais liés à des travaux, d’avoir surfacturé le prix du terrain dans plusieurs promotions , d’avoir encaissé des sommes au noir de manière astucieuse ou touché une rétrocession cachée.