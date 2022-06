Genève : Deux propriétaires condamnés dans l’affaire des baux fictifs

Les associés ont écopé de deux ans de prison avec sursis pour escroquerie et faux dans les titres pour avoir fait signer une trentaine de faux contrats.

Escroquerie et faux dans les titres. Voilà de quoi ont été reconnus coupables deux propriétaires immobiliers, dont un ancien député du MCG, pour avoir fait signer 32 faux baux à des locataires. Le duo concluait avec des complices des contrats tampons avec des loyers fortement augmentés entre deux locataires. But de la manœuvre, pouvoir demander des contributions importantes aux nouveaux habitants sans qu’ils ne se doutent de la hausse parfois vertigineuse du loyer entre le vrai précédent locataire et eux. Il s’agissait d’éviter des contestations.