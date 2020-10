Incendies : Deux provinces boliviennes en «état de catastrophe»

Les sécheresses prolongées et les températures élevées ont contribué à attiser les incendies forestiers qui menacent actuellement des zones protégées.

Plus tôt, son homologue de Santa Cruz, Ruben Costas, avait décrété la même mesure pour «protéger la vie et l’intégrité des personnes, le patrimoine naturel, la santé et la sécurité alimentaire et économique».