Iran : Deux puissants séismes en 90 secondes sèment la panique

En moins de deux minutes, dimanche, une province du sud de l’Iran a été secouée par deux tremblements de terre d’une magnitude supérieure à 6. Il y a au moins un mort.

Deux puissants séismes de suite ont secoué, dimanche, le sud de l’Iran, faisant au moins un mort et provoquant des scènes de panique, selon les sources officielles. Le premier tremblement de terre, de magnitude de 6,4, et le second, de 6,3, se sont produits peu après 15h35 (13h07 en Suisse), à 90 secondes d’intervalle, à une profondeur de 15 km, dans la province de l’Hormozgan, a annoncé le service national de sismologie.