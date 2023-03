Philippines: Deux puissants séismes frappent le sud du pays

Asie : Deux puissants séismes frappent le sud des Philippines

Un deuxième séisme de magnitude 5,6 a frappé près de trois heures plus tard la municipalité voisine de New Bataan. Une responsable de l’agence de gestion des catastrophes de New Bataan, Lynne Dollolasa, a déclaré que près de 300 personnes avaient été forcées de fuir leurs foyers dans le village d’Andap où «un certain nombre de maisons se sont effondrées».