Russie : Deux Pussy Riot amendées pour une action anti-homophobie

Les deux femmes du groupe contestataire ont été sanctionnées pour avoir participé à une action en faveur de la communauté LGBT le 7 octobre, jour de l’anniversaire du président Poutine.

Selon des amendements constitutionnels, initiés par Poutine,, le mariage en Russie est défini comme «l’union d’un homme et d’une femme» uniquement.

Le 7 octobre, jour de l’anniversaire du président russe Vladimir Poutine, plusieurs membres des Pussy Riot dont Veronika Nikoulchina et Maria Aliokhina avaient accroché des drapeaux arc-en-ciel, symbole de la communauté LGBT, sur des bâtiments gouvernementaux. En faisaient partie le siège de la Cour suprême et celui du Service russe de sécurité (FSB).

Toutes deux ont été condamnées lundi par des tribunaux moscovites à respectivement 10’000 et 15’000 roubles (120 et 180 francs suisses au taux actuel) d’amende pour leur participation à cette action, a déclaré leur avocat Sergueï Telnov. «Nous allons sûrement faire appel de ces décisions (…) qui constituent une violation des droits à la liberté d’expression et à la liberté de rassemblement», a-t-il ajouté.