France : Deux Rafale se touchent, sans gravité, lors d’un meeting aérien

Lors d’un meeting aérien dimanche en France, deux Rafale se sont touchés en vol mais ont réussi à se poser, sans heurts ni victime à déplorer.

Les deux appareils se sont toutefois posés «sans difficulté», et «aucun blessé n’est à déplorer», a indiqué le commandant, ajoutant qu’une enquête technique était en cours, et que des enquêtes administrative et judiciaire suivraient.