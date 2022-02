Canton d’Obwald : Deux randonneurs à ski meurent dans une avalanche

Malgré l’intervention des secours, les deux hommes qui connaissaient bien la région n’ont pas survécu.

Selon la police, il s’agissait de deux randonneurs à ski expérimentés qui connaissaient bien les lieux. Comme ils ne sont pas revenus en fin d’après-midi, leurs proches ont alerté la Rega et la police. Les deux hommes, âgés de 56 et 31 ans, ont été retrouvés sous la neige et ont été dégagés par les secours. Les deux victimes, originaires de la région, ont été transportées par hélicoptère à l’hôpital. Ils y ont ensuite tous les deux succombé à leurs blessures.