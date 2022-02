Rappeurs malentendants avec Eminem au Super Bowl

Super Bowl : Deux rappeurs malentendants dans le stade avec les stars

Sean Forbes et Warren Snipe se produiront aux côtés de Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar lors du show de la mi-temps du Super Bowl.

Le clip avec Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, Eminem et Kendrick Lamar (de g. à dr.) pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI vaut le coup d’oeil .

À cinq jours de l’événement, Dr. Dre a annoncé deux nouveaux invités de marque: Sean Forbes, 40 ans, qui a explosé avec le titre «I’m Deaf» («Je suis sourd», en français) sorti au début des années 2010, et Warren Snipe, 50 ans, dont on ne se lasse pas de regarder le clip délirant de «Loud!» tourné en plein confinement. Les Américains seront les premiers interprètes en langue des signes à se produire lors d’un show du Super Bowl. «Mon objectif est de montrer ce que nous pouvons faire et de m’amuser», a déclaré Sean Forbes au Detroit Free Press, précisant qu’il gardait le secret sur son engagement depuis un mois.