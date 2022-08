Lausanne: Deux receleurs de vélos volés pris en flagrant délit en plein centre-ville

Lausanne : Deux receleurs de vélos volés sont pris en flagrant délit en plein centre-ville

Les deux individus ont été interpellés et menés à l’Hôtel de police. Un des deux hommes, un ressortissant gambien de 53 ans, est soupçonné de s’adonner au recel de vélos volés et a été placé en détention préventive. Le second a été relâché au terme des premières investigations.

Les perquisitions menées par les polices de sûreté vaudoise et valaisanne ont permis de retrouver 56 vélos et 5 trottinettes électriques dans les deux cantons. La valeur des biens volés est estimée à 110’000 francs. Les victimes de vol entre la seconde moitié de l’année 2021 et le mois de mai 2022 peuvent consulter en ligne le catalogue des trottinettes et vélos retrouvés.