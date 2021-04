Numismatique : Deux records du monde pour des monnaies suisses

La pièce d’or d’un quart de franc émise en 2020 et la pièce de 10 centimes font leur entrée dans le Livre Guinness des records, se réjouit la Monnaie fédérale Swissmint.

Bonne nouvelle pour les numismates helvétiques: deux pièces de monnaie suisses font leur entrée dans le Livre Guinness des records. Il s’agit de la pièce d’or d’un quart de franc émise en 2020 et la pièce de 10 centimes. Elles figureront en tant que plus petite monnaie commémorative du monde et plus ancienne monnaie originale encore en circulation, annonce la Monnaie fédérale Swissmint dans un communiqué.