Canton de Zurich: Deux retraitées grièvement blessées au couteau dans un immeuble

La police a déployé un important dispositif ce mardi dans un immeuble d’habitations à Mönchaltorf, dans le canton de Zurich. Un porte-parole de la police cantonale a précisé que deux femmes âgées de 65 et 68 ans avaient été grièvement blessées. Elles ont été victimes de coups de couteau et ont été transportées à l’hôpital par hélicoptère et en ambulance.