Deux Romands en course pour Mister International

Tous deux sont conscients que les concours de Miss et de Mister n’ont pas bonne presse et sont accusés de traiter les personnes qui s’y présentent comme des objets, mais ce n’est pas du tout la vision qu’ils en ont. «Il faut essayer pour comprendre. Ce qu’on voit sur les réseaux sociaux, les photos ou les vidéos, ce n’est pas ce qu’on vit quand on participe à une élection. C’est une aventure humaine, un mélange des cultures», assure Boris. Et son concurrent d’ajouter: «Miss et Mister Suisse francophone accorde une place importante à la partie humaine et permet à chacun et chacune d’avoir sa chance. La beauté intérieure est quelque chose de précieux, alors que la beauté extérieure est relative.»