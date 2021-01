M6 : Deux Romands dans «L’amour est dans le pré»

Pour la première fois depuis le lancement du programme, en 2005, deux agriculteurs en quête de l’âme soeur habitent notre coin de pays.

Jean-Daniel et Paulette, les deux Suisses de la saison 16 de «L’amour est dans le pré». François Glories/Abacapress/M6

Fans de l’amour et de l’agriculture, à vos agendas! La saison 16 de «L’amour est dans le pré» sera lancée le 1er février 2021, sur M6, avec la diffusion des premiers portraits des célibataires. Et parmi les douze hommes et femmes à la recherche de la personne qui les fera vibrer, deux Suisses. Une première.

Paulette, 62 ans, Valais

Paulette François Glories/Abacapress/M6

Cette éleveuse d’ânes qui tient une buvette d’altitude en été et un bar à neige l’hiver est décrite comme une «femme lumineuse, ouverte, spontanée, naturelle, franche et directe, avec une grande force intérieure». Mère de deux enfants, Paulette a été mariée à un homme violent et a mis plusieurs années à se remettre de cette relation.

Cette Valaisanne végétarienne cherche aujourd’hui l’amour et aimerait partager sa vie avec un homme âgé de 60 à 65 ans «ouvert, curieux, sensible à l’écologie, avec du savoir-vivre, joyeux, qui aime les animaux et la montagne».

Jean-Daniel, 53 ans, canton de Berne

Jean Daniel François Glories/Abacapress/M6

Vigneron et éleveur de vaches d’Hérens, ce Bernois est également un grand fan de Johnny Hallyday. Jean-Daniel est papa d’une fille de 17 ans dont il a partagé la vie de la maman pendant neuf ans. «Totalement chaste depuis quatre ans», il explique avoir un peu perdu confiance en lui et dans les femmes. Il est cependant prêt à retrouver l’amour.

La femme idéale de cet homme capable d’identifier différents cépages du premier coup d’oeil devra avoir entre 45 et 55 ans et être «sincère, fidèle, calme, aimer la terre, les animaux et la nature» et aura pour mission de lui redonner foi en l’amour. Pour mettre toutes les chances de son côté, Jean-Daniel a choisi de ne plus travailler autant qu’avant afin de pouvoir consacrer du temps à celle qui partagera sa vie.