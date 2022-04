June Milo et Loris dans les battles de «The Voice»

Télévision : Deux Romands dans les battles de «The Voice»

La Genevoise June Milo et le Neuchâtelois Loris seront en compétition samedi 9 avril 2022 dans le télécrochet de TF1.

June Milo et Loris connaîtront leur sort à l’issue de leur battle.

Le jour de vérité approche pour June Milo et Loris. Après la Vaudoise Émilie, qui a manqué sa battle, mais qui a été sauvée in extremis par Vianney, la Genevoise de 36 ans et le Neuchâtelois de 18 ans vont passer, samedi 9 avril 2022, eux aussi par cette épreuve fatidique. June Milo chantera en duo avec Morgane, tandis que Loris affrontera Léo.