TF1 : Deux Romands en finale de «The Voice Kids»

Et si un talent suisse gagnait la 8e saison de «The Voice Kids»? Deux représentants de notre pays ont en tout cas toutes les chances de l’emporter samedi 8 octobre 2022, sur TF1. Sara et Aivan, 11 et 13 ans, ont en effet été choisis par leur coach – Kendji Girac pour elle et Patrick Fiori pour lui – à l’issue de la demi-finale du télécrochet, diffusée le 1er octobre 2022.