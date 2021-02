Best-of des Swiss Music Awards 2021

Les Swiss Music Awards ont été remis vendredi 26 février 2021 au Hallenstadion de Zurich. La cérémonie, dont la majorité des nominés étaient des artistes suisses alémaniques, a eu lieu sans public et était diffusée uniquement sur la chaîne privée alémanique 3+. Cela n’a pourtant pas empêché deux artistes romands de s’imposer. Arma Jackson, 26 ans, dans la catégorie Best Act Romandie et Caroline Alves, 23 ans, dans la catégorie Best Talent. Voici leur réaction au lendemain de leur victoire.

Caroline Alves, 23 ans, Bienne, electro-soul

«Je suis un peu fatiguée, j’ai quand même fait un peu la fête. Ça me parait encore un peu irréel parce qu’il n’y a pas eu de vraie cérémonie. Je me rendrais peut-être mieux compte quand je recevrai mon prix lundi (ndlr: 1er mars 2021) à la radio SRF. J’ai vraiment été surprise de gagner. Ça peut paraître bête, mais j’étais persuadée que c’était un des deux autres nominés qui allait gagner. Ce prix est un sacré «boost» pour ma carrière. Je suis sûre que ça va m’ouvrir plein de portes, j’ai hâte de savoir lesquelles. En plus, c’est une reconnaissance auprès des professionnels de la musique en Suisse.» Caroline Alves, qui a sorti l’album «Moonlight» en octobre 2020, est actuellement en studio. Elle entend sortir un single dans les prochains mois. En mars 2021, elle publiera une session live enregistrée lors d’une résidence à La Gravière à Genève.

Réaction de Caroline Alves

Arma Jackson, 26 ans, Lausanne, pop urbaine

«Je viens de me réveiller et je réalise peu à peu. Je ne sais pas encore bien ce que ça me fait. Ça me fait super plaisir naturellement, mais c’est aussi très bizarre. C’est pas tous les jours qu’on gagne un Swiss Music Award. C’est de toute façon que du positif. J’espère pouvoir capitaliser sur cette victoire, même si je ne fais pas de la musique pour les prix. La symbolique est dans tous les cas importante. Pour l’instant, mon trophée est sur mon bureau, à côté de mon ordinateur. On s’observe mutuellement.» Arma Jackson sortira le 11 mars 2021 le single «Distance», deuxième extrait de son premier album prévu pour mai 2021.

Réaction d’Arma Jackson

Palmarès complet:

Best Female Act: Beatrice Egli

Best Male Act: Loco Escrito

Best Group: Gotthard

Best Album: Heimweh «Zämehäbe»

Best Breaking Act: Megawatt

SRF3 Best Talent: Caroline Alves

Best Hit: Loco Escrito «Ámame»

Best Act Romandie: Arma Jackson

Artist Award: Trummer

Best Live Act: pas remis cette année