Genève: Deux-roues et e-trotts’ n’ont qu’à bien se tenir

Un contrôle tous les dix jours

C’est sous un soleil quasi estival que les agents ont intercepté les deux-roues motorisés dépassant par la voie de bus ou les cyclistes grillant le feu rouge pour monter sur le trottoir quelques mètres avant que la signalisation ne le permette. «C’est la première fois que la police m’arrête à vélo, réagit une quadragénaire debout à côté de son e-bike. C’est bien, ils représentent la loi, mais je me demande s’il n’y a pas plus important.» Elle écopera d’une amende de 60 fr.

Le «L» c’est la honte

Un effet à long terme

En un peu moins de deux heures, 35 véhicules et conducteurs ont été inspectés. 26 amendes et 2 contraventions ont été délivrées. Par ailleurs, six engins devront passer au contrôle technique. «Dans l’ensemble, ce type de contrôles se déroule bien, sans trop de tensions», relève le sergent-chef Philippe Guiauchain. Pas sûr néanmoins qu’ils soient probants dans l’immédiat: «Nous faisons oeuvre de présence active, indique Yann Oppeliguer. Il y a un sentiment d’impunité des conducteurs tant qu’ils ne se font pas attrapper. Mais sur le long terme, les amendes et la compréhension ont un effet sur le comportement.»