Pologne: Deux Russes diffusant du matériel de propagande de Wagner arrêtés

Deux Russes «diffusant du matériel de propagande» du groupe paramilitaire russe Wagner à Varsovie et Cracovie ont été placés en détention en Pologne, a annoncé lundi le ministre polonais de l’Intérieur. «Les deux ont été accusés d’espionnage et arrêtés», a déclaré Mariusz Kaminski sur la plateforme X (anciennement Twitter).

3000 pièces de propagande

L’agence polonaise de contre-espionnage a précisé que les deux Russes, présentés comme Alexeï T. et Andreï G., avaient été arrêtés vendredi après avoir distribué 300 tracts dans des lieux publics de Cracovie et Varsovie», les deux plus grandes villes du pays. Les tracts renvoyaient à des «sites internet de recrutement» pour le groupe Wagner.