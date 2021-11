Suisse : Deux scandales conduisent Credit Suisse à se repositionner

Le numéro deux bancaire annonce bientôt faire une mise au point sur sa stratégie après plusieurs affaires dont celle du Mozambique qui lui a valu une belle amende.

Credit Suisse, secouée par la faillite de Greensill et l’implosion du fonds américain Archegos, et plus récemment par une lourde amende autour du scandale au Mozambique, va faire le point jeudi sur sa stratégie, a-t-elle indiqué lundi.