Archipel des Caraïbes: Deux séismes secouent la Guadeloupe

La Guadeloupe a été secouée dimanche matin par deux séismes, la première secousse de magnitude 5,6 et la seconde de magnitude 4,7, d’après l’Observatoire volcanologique et sismologique de ce territoire française situé dans les Caraïbes.

Ressenti durant 20 secondes

Selon des témoignages recueillis par le centre sismologique euro-méditérranéen (CSEM), via son application dédiée, ce séisme proche des îles Antigua-et-Barbuda a été ressenti durant «20 secondes» sur ces territoires, mais également à Saint-Kitt-et-Nevis, et encore du côté de la Basse-Terre en Guadeloupe.

Le second, qualifié de «léger» par les sismologues, a été localisé «à 2 km à l’est de Grand-Bourg à Marie-Galante et à 103 km de profondeur». Toujours selon les témoignages recueillis par le CSEM, la secousse a été très ressentie en Guadeloupe, en Dominique et jusqu’en Martinique, au sud de l’archipel guadeloupéen.