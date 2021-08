États-Unis : Deux sénateurs appellent à enquêter sur Tesla

Mercredi, l’autorité américaine de la concurrence a été sollicitée pour enquêter sur le groupe d’Elon Musk, accusé de publicité mensongère.

Les technologies d’assistance à la conduite «Autopilot» et «Full Self driving» (FSD) sont accusées de faire croire à tort aux automobilistes que les véhicules peuvent se conduire presque seuls.

«Nous vous demandons instamment d’ouvrir rapidement une enquête sur les pratiques potentiellement trompeuses et déloyales dans la publicité et la commercialisation des véhicules Tesla munis de systèmes d’assistants à la conduite», écrivent Richard Blumenthal et Edward Markey, sénateurs démocrates du Connecticut et du Massachusetts.