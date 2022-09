France : Deux sexagénaires meurent dans un accident d’ULM

L’alerte a été donnée vers 10h15 par le pilote d’un second ULM, qui avait également décollé de Caen, à quelques minutes d’intervalle, et qui s’est inquiété de ne pas voir l’autre appareil à son arrivée à Blois. Un hélicoptère de la sécurité civile et des effectifs de la gendarmerie ont été engagés pour procéder à des recherches aériennes et terrestres dans le secteur de la dernière position connue de l’aéronef.