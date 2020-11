Les singles «Follow You Down» et «Let Me Go» de Djerem sont tous deux des productions électroniques. La première, pop, est calibrée pour être diffusée en radio tandis que la seconde, progressive house, est taillée pour être jouée par les DJ. «Arriver avec deux styles pour deux marchés différents est un moyen d’occuper la scène en cette période de pandémie. Je n’ai plus aucune date prévue en club jusqu’en juin 2021. Et, en 2020, je n’ai joué qu’une cinquantaine de fois au lieu de la centaine habituelle. Ces sorties me permettent de rester, un peu, connecté avec les gens», explique Jérémy Party, de son vrai nom.