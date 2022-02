Zurich – Deux sites à contenus pédocriminels fermés en Suisse

Les deux plateformes du darknet, intitulées «The Beauty of Boys» et «The Beehive», servaient en premier lieu aux échanges d’utilisateurs aux penchants pédophiles. Elles étaient également utilisées pour diffuser des représentations d’abus sexuels sur des mineurs ou pour échanger sur des fantasmes d’abus. Les deux plateformes existaient au moins depuis 2017 et étaient accessibles exclusivement via le darknet, largement anonyme. Elles comptaient plus de 20’000 membres dans le monde entier.