Deux nouveaux lieux de distribution alimentaire en renfort à Genève. Depuis fin septembre, les Colis du Cœur poursuivent leur action sur deux sites: au Palladium (à la Jonction) et dans leurs locaux à Carouge. Il s’agit de la troisième phase de distribution de biens de première nécessité, lancée depuis la crise du coronavirus. Au vu du contexte sanitaire et de la seconde vague du Covid, le Canton a décidé de renforcer ce dispositif de distribution. Par voie de communiqué, le Département de la cohésion sociale a annoncé jeudi la mise en place de deux nouveaux lieux de distribution. Le premier ouvrira ce samedi à Thônex dans les bureaux de l'entreprise Caran d'Ache, qui a mis à disposition son site. Le second, à la salle des fêtes de l’Eglise Saint Pie X à Châtelaine, sera opérationnel dès le 12 novembre. Avec ces deux nouveaux sites, le dispositif de distributions alimentaires sera déployé sur quatre lieux.

Cette nouvelle aide alimentaire doit permettre d’accueillir un plus grand nombre de bénéficiaires en fonction des besoins. «Fin octobre, 5618 personnes, dont 2240 enfants, faisaient appel aux distributions. Les Colis du Cœur n'ont pas observé, cette semaine, de hausse d’affluence. Néanmoins, les associations font part d’un risque d’augmentation dans les prochaines semaines du fait de possibles pertes d’emploi dans le secteur de la restauration notamment», indique le communiqué du Canton. Et d’ajouter qu’il est à prévoir que ce chiffre de 5618 personnes augmentera en conséquence des mesures décidées dimanche dernier par le Conseil d'Etat.

En cas de péjoration de la situation sanitaire et sociale, le Département de la cohésion sociale adaptera les moyens nécessaires afin de garantir la poursuite de ces distributions de première nécessité. Le conseiller d'Etat Thierry Apothéloz présentera la semaine prochaine au gouvernement d’autres mesures devant permettre d'éviter que les nouvelles contraintes sanitaires ne précarisent durablement celles et ceux qui sont les plus vulnérables et subissent de plein fouet les effets de la crise.