France : Deux skieurs décèdent, dont l’un dans une collision

Entre samedi et dimanche, deux personnes ont perdu la vie à ski en Haute-Savoie et dans les Hautes-Alpes, en France.

«Malheureusement un des deux skieurs est décédé», a-t-il ajouté, précisant que la victime est un homme de 42 ans, résidant à Aix-en-Provence et de nationalité espagnole. «Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de la collision», a-t-il indiqué. «Ce que l’on sait, c’est que le choc a été très violent», a-t-il ajouté. L’autre skieur, âgé de 17 ans et demi, a été «hospitalisé à Gap» et son pronostic vital «n’est pas engagé», selon lui.