Cyclisme - Deux Slovènes pour un maillot jaune

L’armada Ineos peut faire fort

Mais il ne faut pas oublier la grosse équipe Ineos, qui a pris les commandes depuis le mois de juin. Elle a squatté les podiums, au Dauphiné avec l’Australien Richie Porte et au Tour de Suisse avec l’Équatorien Richard Carapaz. Au départ des 3414 kilomètres, la plus riche équipe du peloton s’offre le luxe d’aligner deux autres prétendants, Tao Geoghegan Hart et surtout Geraint Thomas, tous deux de nationalité britannique, comme le groupe qui a dominé les Tours de la dernière décennie. «Nous avons l’équipe pour prendre l’initiative et saisir chaque opportunité. Nous avons changé notre philosophie de course cette saison pour être plus ouverts et agressifs», explique le patron d’Ineos, Dave Brailsford.