Question d’Anton à l’équipe d’experts de l’UPSA:

Ma femme et moi possédons chacun une Smart. Nous nous voyons parfois en ville et prenons souvent nos deux véhicules. Que se passe-t-il si nous laissons les deux Smart sur une place de stationnement payante et nous ne prenons qu’un seul ticket?

Réponse d’Olivia Solari de l’UPSA:

Cher Anton,

Il s’agit sans doute là de l’une des questions les plus originales jamais posées par nos lecteurs. Les recherches nécessaires ont été d’autant plus intéressantes. Nous avons ainsi appris que le Tribunal cantonal de Zurich a dû statuer en 2004 sur un cas qui correspondait exactement à votre question.

La situation était la suivante: en juin 2002, Monsieur B. et sa compagne A. laissent leurs deux Smart dans un parking de la ville de Zurich. Mais ils ne prennent qu’un seul ticket pour toute la durée du stationnement. En revenant à leur véhicule, ils découvrent une amende de CHF 40.- sous l’essuie-glace de la voiture qui n’avait pas de ticket.

Monsieur B. porte alors plainte auprès de la Ville. Il s’ensuit une interminable querelle juridique qui durera deux ans entre l’avocat du couple et le Tribunal d’arrondissement de Zurich. Le cas termine finalement sa course devant le Tribunal cantonal de Zurich qui y met un terme: le Tribunal d’arrondissement de Zurich doit se déclarer vaincu et les juges cantonaux approuvent le jugement de l’instance précédente, acquittant ainsi les deux propriétaires des Smart. Selon cette décision, les taxes de stationnement s’appliquent donc à la case de stationnement et non à chaque véhicule stationné.

La justification juridique est la suivante: selon les explications du Tribunal cantonal, une taxe de stationnement est due à partir du moment où un véhicule est stationné sur une surface délimitée. Le stationnement n’implique donc que l’obligation de s’acquitter d’une taxe et ne constitue pas une base de calcul. Les dimensions de la surface publique au sol utilisée de manière commune sont quant à elles pertinentes. Les dimensions de la surface utilisée et la durée de son utilisation sont décisives pour l’établissement de la taxe. Les places de stationnement occupent souvent une surface très précisément définie et le paiement de la taxe de la case «X» fait par conséquent quasiment office de «location» pour la place disponible à l’intérieur du marquage. Dans la mesure où les véhicules stationnés sont des voitures ou d’autres véhicules motorisés à plusieurs voies avec des dimensions semblables (p. ex. motos avec side-car), plusieurs d’entre eux peuvent être placés sur la même case de stationnement (art. 48, al. 10 Ordonnance sur la signalisation routière).

Mais je dois tout de même vous avertir: bien que cette situation soit autorisée selon le Tribunal cantonal de Zurich, vous devriez faire très attention que les deux Smart soient réellement stationnées à l’intérieur des limites de la case de stationnement. Si l’un des véhicules dépasse les marquages de la case de stationnement, vous risquez une amende de CHF 40.- au moins (n° 252 Ordonnance sur les amendes d’ordre).

De plus, tous les policiers ne sont pas au courant de la décision judiciaire susmentionnée. Cela pourrait donc signifier que vous recevriez malgré tout une amende et que le jugement du Tribunal cantonal ne vous serait pas très utile dans un premier temps. Dans la mesure où vous ne voyez pas immédiatement le policier sur place, difficile d’éviter une plainte auprès de la police cantonale ou, plus sérieux encore, devant le tribunal.

Bonne route!

