États-Unis

Deux soeurs meurent dans un accident de hamac

Un pilier en brique auquel était attaché un hamac s’est effondré sur ses occupantes, dimanche dans l’Ohio. Les adolescentes de 12 et 14 ans n’ont pas survécu.

Scout et sa sœur Chasey ont succombé à leurs blessures quelques heures après le drame.

Un drame aussi effroyable qu’improbable est survenu dimanche dans le jardin d’une maison de Cleveland Heights (Ohio). Deux soeurs âgées de 14 et 12 ans étaient allongées dans un hamac, attaché d’un côté à un arbre et de l’autre à un pilier en brique.

Scout et Chasey n’ont rien pu faire quand le pilier s’est effondré sur elles, rapporte Fox 8. À leur arrivée, les secouristes ont retiré les briques et libéré les deux adolescentes, qui ont été conduites d’urgence à l’hôpital. Quelques heures plus tard, les jeunes filles ont succombé à leurs blessures.