Vaud : Deux soldats de la PC grièvement brûlés lors d’un exercice

Une formation a viré au drame, mardi, sur le site de Gollion. Deux astreints et un instructeur ont été blessés par la projection de flammes. Tous trois ont été hospitalisés au CHUV.

Un grave accident s’est produit mardi, vers 11h15, au Centre cantonal d’instruction de la Protection civile (PC) vaudoise. Alors qu’ils suivaient un cours de formation continue en matière de lutte contre les incendies, deux soldats ont été grièvement brûlés, tandis que leur instructeur a été moins sévèrement touché. Tous trois ont été atteints par la projection lors d’un exercice d’extinction. Les deux soldats sont des Suisses âgés de 26 et 20 ans, domiciliés respectivement dans la Broye et sur La Côte. L’instructeur, également de nationalité suisse, est âgé de 57 ans et habite Lavaux. Tous trois ont été hospitalisés au CHUV.