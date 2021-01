Sahel : Deux soldats français tués au Mali

Après la mort de trois militaires français lundi, deux nouveaux soldats français ont été tués au Mali samedi dans une attaque à l’engin explosif.

«Détermination de la France»

La ministre des Armées Florence Parly a rendu hommage «à la force de leur engagement, leur courage et leur don de soi». «La motivation, la pugnacité et l’abnégation des militaires français demeurent intactes face aux groupes terroristes, filières de Daech (acronyme arabe du groupe État islamique, ndlr) et d’Al-Qaïda, qui sèment terreur et chaos au Mali et au Sahel», a-t-elle ajouté.