Afrique : Deux soldats tués dans le nord du Burkina Faso lors d’une attaque

«Une attaque complexe a visé le détachement militaire de Déou (province de l’Oudalan, région du Sahel) dans la matinée», lorsque des «assaillants ont tenté de s’infiltrer dans leur dispositif sécuritaire», selon l’armée. «Le bilan provisoire établi côté ami fait état de deux militaires tombés et d’une dizaine de blessés», précise le communiqué, qui note, «côté ennemi, une dizaine de terroristes neutralisés (ndlr: tués), de l’armement et des motos récupérés».

Mois de septembre meurtrier

Cette nouvelle attaque vient alourdir le bilan du mois de septembre déjà lourd dans le nord du Burkina Faso. Le 5 septembre, au moins 35 civils, dont des femmes et des enfants. ont été tués par l’explosion d’un engin artisanal au passage d’un convoi de ravitaillement, entre Djibo et Bourzanga. Le lendemain, au moins neuf personnes, sept civils et deux soldats, ont été tuées lors de deux attaques distinctes de djihadistes présumés, qui ont visé des civils et une patrouille militaire.