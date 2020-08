Pharrell Williams et Jay-Z Deux soutiens de poids à l’entrepreneuriat black

Les deux stars ont sorti le clip «Entrepreneur» qui vise à dénoncer le manque de soutien qu’ont les Afro-Américains quand ils se lancent dans les affaires.

Pharrell Williams, en duo avec JAY-Z, a publié vendredi 21 août 2020 «Entrepreneur». Ce titre vise à dénoncer la discrimination que vivent les Afro-Américains dans le milieu des affaires. Quand on sait que Pharrell et le mari de Beyoncé ont tous deux réussi dans le business, cette prise de parole n’en a que plus de poids.