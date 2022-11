Hong Kong: stewards écroués pour avoir propagé Omicron

Hong Kong : Deux stewards de la Cathay écroués pour avoir propagé le variant Omicron

Il y a un an, les deux ex-membres d’équipage de la compagnie aérienne Cathay Pacific avaient violé les restrictions sanitaires en vigueur à Hong Kong. Ils risquent 6 mois de prison.

Deux anciens membres d’équipage de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific ont été placés en détention jeudi pour avoir enfreint les mesures de restrictions sanitaires à Hong Kong et d’y avoir propagé le variant Omicron il y a près d’un an. Ils encourent chacun 6 mois de prison et une amende de 5000 dollars hongkongais (env. 620 francs suisses). Ils ont été écroués dans l’attente de leur peine, qui sera prononcée le 1er décembre.