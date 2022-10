Majorque : Deux Suisses arrêtés pour avoir exploité et frappé leur cuisinière

La victime, une clandestine, devait travailler entre 15 et 18 heures par jour à Palma. Lorsqu’elle a voulu porter plainte, les deux employeurs, âgés de 64 et 65 ans, l’ont agressée.

Deux Suisses de 64 et 65 ans domiciliés à Palma de Majorque ont été arrêtés par la police. Le média espagnol «Diario de Mallorca», relayé par «20 Minuten» écrit qu’ils sont accusés d’avoir enfreint le droit sur les travailleurs et encouragé l’immigration clandestine. En cause: l’engagement d’une cuisinière étrangère, dont la nationalité n’est pas révélée, à titre privé. Cette dernière devait alors travailler entre 15 et 18 heures par jour et était payée au salaire minimum.