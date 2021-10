LAURéATS – Deux Suisses, au sommet de la patisserie mondiale

Champion du monde de tiramisu

Le weekend dernier, se tenait la première édition du Championnat du monde de tiramisu, à Milan. Originaire de Lugano, Gianluca Fiorentino représentait la Suisse. Il y a remporté deux médailles. Il a gagné l'or dans la catégorie «classique» et une médaille de bronze dans la catégorie générale, où il fallait réinventer le dessert, derrière un français et un japonais. Le tessinois de 35 ans a repris récemment la Pasticceria Colombo Ciambelle à Massagno (aujourd'hui baptisée Colombina).

Vingt-quatre pâtissiers internationaux se sont affrontés lors de la première édition de cette compétition organisée par la FIPGC, Fédération internationale de pâtisserie, glaces et chocolats. Cette fédération a pour but de promouvoir le patrimoine culinaire italien et international. Elle organise notamment le Championnat de cake design ou le Concours du meilleur panettone du monde.

Un Suisse, meilleur pâtissier du monde

L’Argovien David Schmid a reçu le titre de Meilleur pâtissier du monde, mardi dernier. Il est le premier Suisse à décrocher ce titre, a annoncé l’association suisse des patrons boulangers-confiseurs (SBC ), qui le qualifie comme « [ avan çant] avec détermination et [ convainc ant] par son esprit d’innovation et sa créativité et n’hésite pas à partager ses connaissances et à transmettre ses idées.»