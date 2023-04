Hockey sur glace: Deux Suisses de la NHL vont jouer en Australie

Deux professionnels suisses disputeront des matches préparatoires de la saison 2023-2024 du championnat de NHL sur le sol australien. La ligue professionnelle nord-américaine a programmé des rencontres amicales entre les Los Angeles Kings et les Arizona Coyotes les 23 et 24 septembre à Melbourne.

Les Kings sont habitués à voyager sur d’autres continents. Ils ont déjà évolué en Angleterre (2007), en Autriche (2007) en Allemagne (2007 et 2011), en Suède (2011) et en Chine (2017). Les Coyotes, une formation qui ne jouit pas d’une grande popularité outre-Atlantique et qui patine actuellement dans une petite enceinte de 4600 places, ne sont venus qu’une seule fois en Europe. En 2010, ils avaient mouillé leur maillot en Lettonie et en République tchèque.