Cyclisme - Deux Suisses en forme au milieu d’une nuée de favoris

Stefan Küng pense être plus fort qu’il y a un an. AFP

Un parcours de 43,3 km tracé entre le bord de m er et le centre de Bruges, un profil plat comme la main, une météo incertaine... C e qui est sûr , parmi une flopée d’incertitudes , c'est que les deux Suisses en lice postuleront pour le podium voire le titre mondial du contre-la-montre, au milieu d'une petite dizaine d'autres favoris ce dimanche . On en viendrait même à rêver – pourquoi pas ? – de retrouver deux Suisses sur le podium!

Alex Zülle sur la plus haute marche, Tony Rominger sur la troisième : c ' es t la dernière fois que deux Helvètes ont arraché des médailles lors d' un mêm e e xercice individuel planétaire . C'était en 1996 à Lugano , et surtout une tout autre époque. Les fusées thurgoviennes vont-elles pouvoir faire aussi bien ce week-end en Belgique? Les résultats récents parlent en tous cas en faveur des athlètes de la Groupama-FDJ et d'EF Education First.

Alex Züller fonce vers le titre mondial du contre-la-montre. C’était le 10 octobre 1996 à Lugano. AFP

Küng sort tout juste de la reconquête de son titre européen de l'exercice, il y a une dizaine de jours à Trente, dans le n ord- e st de l'Italie. Le coéquipier de Thibaut Pinot a réussi une superbe démonstration sur les routes transalpines, surtout sur la deuxième partie du parcours , où il a fait de grosses différences. Attention toutefois, vers Bruges, le CLM fera presque le double de la distance.

« Je le suis depuis trois saisons, et il ne fait que progresser, sourit Julien Pinot, l’entraîneur de Küng au sein de la Groupama-FDJ et présent également dans les Flandres . Je pense qu’il n’a pas encore atteint ses limites. En 2020, lors de sa période post-Tour de France, avec les Européens, le Mondial et sa dernière course en Belgique, il était un cran au-dessus de l'année précédente. Cette saison, il m'a semblé bien plus fort encore. Aux JO de Tokyo, il finit à moins d'une seconde de la médaille . C ’est vrai , c’est rageant. Mais le parcours était difficile et il faisait chaud. I l y a deux ans , il aurait été loin des meilleurs. Je trouve qu'il est en pleine progression physique , mais aussi au niveau de la connaissance de soi. Son physique est donc meilleur, mais sa gestion de celui-ci aussi. »

Quelques jours avant le succès de son illustre aîné pour conserver le maillot de champion d'Europe, Bissegger l'avait devancé à Lelystad, sur le chrono du Tour du Benelux. Avec son habileté habituelle, le jeune Suisse avait découpé le tracé technique du bord de m er pour l'emporter avec une quinzaine de secondes sur l'Italie n Edoardo Affini et une vingtaine sur Küng. Le coureur d'EF a aussi gagné cette saison le chrono de Paris-Nice, une étape sur le Tour de Suisse... Pas mal pour un coureur qui effectue sa première saison complète chez les pros et a disputé son premier Tour de France.

Le profil du contre-la-montre de dimanche.

«Ç ’a été une très bonne saison pour moi jusqu’ici , et la forme du moment est super, se réjouit le Thurgovien de 23 ans. Je me suis amélioré et ma participation à la Grande Boucle m’a amené pas mal d’expérience. On verra comment ça va se passer ici… J’étais un peu déçu des derniers c hampionnats d’Europe où j’ai eu un peu de malchance (ndlr: 4e à 8’’ du podium). Mais je n’avais pas les jambes pour faire mieux. »

La vérité de ces dernières semaines sera-t-elle celle de dimanche? Car si l'équipe de Suisse fait figure d'épouvantail, il y aura une colonie d'ogres au départ, venus des quatre coins de la planète.

Le Belge Wout Van Aert sera l'homme à battre, ce dimanche , comme dimanche prochain lors de la course en ligne . Son compatriote Remco Evenepoel est un talent incroyable. Le Slovène Tadej Pogacar a déjà surpris lors d'un chrono décisif. Le Danois Kasper Asgreen est très régulier dans l'exercice. Le tenant du titre italien Filipp Ganna est une machine. Et il y a aussi, pourquoi pas, le Britannique Ethan Hayter, le Colombien Rigoberto Uran, l'Américain Brandon McNulty ou le Polonais Michal Kwiatkowski qui peuvent postuler…