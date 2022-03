Hockey : Deux Suisses et deux défaites, 100 points pour McDavid

Timo Meier, avec les San Jose Sharks, et Pius Suter, au sein des Detroit Red Wings, ont terminé la soirée dans la peau des perdants, en NHL.

Ce n'était pas le temps de Timo, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la ligue nationale nord-américaine. L'Appenzellois et ses Sharks ont été vaincus par l'une des plus mauvaises franchises du continent, les Arizona Coyotes, qui restaient sur six revers. L'attaquant suisse a certes distribué un assist, mais il a surtout bouclé la rencontre avec un terrible -3 au compteur. De l'autre côté, Janis Moser a été laissé en tribunes.