Deux Suisses ont aidé le mafieux Matteo Messina Denaro dans sa fuite

La Suisse et la mafia italienne

La mafia sicilienne, Cosa Nostra, n’est pas la seule à avoir des liens avec la Suisse. Notre pays est régulièrement mis en cause dans le cadre de la mafia italienne. En novembre dernier, Giovanni Melillo, le plus grand chasseur de mafia italien, avait averti que la ‘Ndrangheta calabraise opérait de plus en plus à partir de la Suisse. Giovanni Melillo et son homologue suisse, Stefan Blättler, ont depuis annoncé vouloir à l’avenir collaborer plus étroitement dans la lutte contre le crime organisé.