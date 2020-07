il y a 1h

Italie

Deux Suisses s’endorment sur un matelas et se réveillent au large

Les deux jeunes ont été récupérés à plus d’un kilomètre de la côte d’Ugento, dans les Pouilles. Les courants et le vent sont à l’origine de leur mésaventure. Des sauveteurs en scooters des mers ont dû intervenir.

Le soleil, le ciel bleu, la mer turquoise, l a chaleur et un e légère brise. Tous les ingrédients étaient réunis pour que le lundi de deux Suisses, une femme de 20 ans et un homme de 22 ans , se passe à merveille. Le couple en a alors profité pour piquer un petit somme sur un matelas pneumatique. T out était calme, peut-être trop calme et quand les deux jeunes se sont réveillés, ils se trouvaient déjà en pleine mer à plus d’un kilomètre de la plage d’Ugento, dans le sud de l’Italie.

Pris de panique sur l eur embarcation gonflable en perdition, les touristes ont alors tenté de revenir sur la terre ferme à la force des bras . C ette solution s’est rapidement avérée impossible à mettre en œ uvre à cause du vent qui les repoussait au large. Les deux se sont donc mis à gesticuler et à crier jusqu’à ce que quelqu’un les remarque depuis la plage et alerte les secours. Les pompiers sont ensuite intervenus en scooter des mers pour tirer le matelas gonflable ainsi que ses deux occupants de leur mauvais pas.

« C’est une mésaventure qui se termine bien , due à la distraction et à la mauvaise connaissance de la mer dans c e tte zone e t du vent qui certains jours p eut pousser au large les embarcations gonflables comme les matelas » , a expliqué Maurizio Scardia, des secours de Lecce au quotidien « Repubblica » . « Nous sommes rapidement intervenus et il n’y aura aucune conséquence pour les deux jeunes si ce n’est une peur bleue .»