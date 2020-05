Logement

Deux Suisses sur trois vivent dans une location

De moins en moins de résidents helvétiques sont propriétaires d’une maison, selon les statistiques d’Eurostat.

Un Suisse sur cinq (22,6%) vit dans une maison individuelle et un sur dix (10,8%) dans une maison mitoyenne, selon les données 2017. Et la tendance est à la baisse: deux ans plus tôt, les propriétaires étaient un peu plus nombreux, avec un point de pourcentage en plus dans chaque catégorie.