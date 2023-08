France: Deux Suissesses mortes lors d’un accident en Gironde

Le conducteur «impliqué dans le délit de fuite, était positif aux tests d’alcoolémie et de stupéfiants», indique la préfecture citée par divers médias locaux. Selon la gendarmerie, cet homme de 38 ans conduisait sans permis et était connu pour avoir provoqué plusieurs délits routiers. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.