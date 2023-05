VTT: Deux Suissesses sur le podium de la première course de la saison

Sur une piste détrempée, la Nidwaldienne de 27 ans, gagnante de la Coupe du monde en 2022, a tout tenté dans le neuvième et dernier tour pour s’échapper, prenant même le dernier virage en tête. Mais l’Autrichienne Laura Stigger, en puissance, l’a passée au sprint, dans les cents derniers mètres. Plus discrète pendant la course, la Zurichoise de 25 ans a passé la ligne en troisième position. Plus loin, on trouve Jolanda Neff neuvième, Linda Indergand 11e, Nicole Koller 12e, Steffi Häberlin 14e et Ramona Forchini 21e