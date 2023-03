Football: Deux Suissesses titrées en Angleterre

La fin d’une disette de presque 4 ans. En battant Chelsea 3-1 dimanche en finale de la Coupe de la Ligue, Arsenal a retrouvé le sourire. Sevrées de titre depuis 2019, les Gunners – 15 fois victorieuses du championnat et 14 de la Coupe d’Angleterre – ont remporté pour la 6e fois la FA Commence League Cup. Les deux Suissesses Lia Wälti et Noelle Maritz (sortie à la 70e) étaient titulaires et ont fêté respectivement leur 2e et 1er sacre avec les Londoniennes du Nord, rapidement menées 1-0 par les Blues (Kerr, 2e). Mais elles ont réussi à renverser la vapeur avant la pause grâce à Blackstenius (16e), Little (pen, 24e) et un but contre son camp de Charles (45e+5).