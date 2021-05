Automobilisme - Deux sur deux pour Delétraz et Maulini

Le «European Le Mans Series» (ELMS) est un championnat européen de courses d’endurance, base d’une pyramide qui mène au «Graal» de la discipline, les 24 Heures du Mans. Engagé cette année dans cette compétition – on le verra également lors de la prochaine course du mondial, ainsi qu’au Mans – le Genevois Louis Delétraz, son célèbre équipier polonais Robert Kubica et le Chinois Yifei Ye ont remporté ce week-end , la deuxième course de la saison, les 4 Heures du Red Bull Ring (Autriche).