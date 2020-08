Drame en Italie : Deux sœurs meurent après la chute d’un arbre sur leur tente

Agées de 3 et 14 ans, les deux filles sont décédées dimanche matin après la chute d'un arbre sur leur tente dans un camping en Toscane, rapporte l'agence de presse Ansa.

Les deux filles dormaient sous leur tente avec leur troisième soeur et leurs parents quand un violent orage a provoqué la chute d’un arbre. La plus jeune victime est morte sur le coup, la plus âgée décédant un peu plus tard à l’hôpital des suites de ses blessures. L’aînée de la famille, âgée de 19 ans, s’en sort avec quelques blessures mineures. Les parents n’ont quant à eux pas été blessés.