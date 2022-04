Ukraine : Deux survivantes du bombardement du théâtre de Marioupol racontent

Deux habitantes de la ville assiégée de Marioupol, aujourd’hui réfugiées à Lviv, confient les minutes avant et après la frappe le 16 mars, que Kiev a attribuée à la Russie.

Viktoria Doubovytskiï se trouvait à l’intérieur du théâtre, sans toit, les débris et les blessés partout. Maria Koutniakova, elle, a tout vu depuis dehors, alors que sa mère et sa sœur étaient restées dans le bâtiment.

Théâtre refuge

Pour éviter la faim, le froid et surtout les bombardements, Viktoria s’était réfugiée dans le théâtre dramatique le 5 mars, pensant qu’elle y trouverait ensuite une place dans un convoi d’évacuation pour sa fille de deux ans, Anastassia, et son fils de 6 ans, Artiom.

«C’était le moment le plus effrayant, quand tu penses qu’elle n’est plus là. Tu espères, qu’elle soit sans bras ou sans jambes, mais au moins, qu’elle soit vivante», raconte à l’AFP la mère de famille de 24 ans, sa fille dans les bras dans un abri de Lviv, dans l’Ouest du pays, où tous les trois ont depuis trouvé refuge, vivants.

Selon des images satellites du théâtre, concordant avec les témoignages recueillis par l’AFP, le mot «deti» (enfants en russe) avait été peint en grandes lettres blanches devant et à l’arrière du théâtre. Selon les autorités, 1000 personnes se trouvaient à l’intérieur au moment de la frappe, principalement des femmes et des enfants. Si le bilan reste incertain, le bombardement aurait fait 300 morts selon la mairie citant des témoins.

«Tout le monde savait qu’il y avait des enfants dans le théâtre, même mon mari avec qui je n’avais plus de contact car il n’y avait plus de réseau», s’insurge Viktoria. Ce dernier, qui travaillait en Pologne au début de la guerre, est venu les chercher à Marioupol, après la frappe.

«Tombe commune»

La famille avait épuisé ses réserves de nourriture et d’eau, en grande partie détruites avec leur cuisine et leur salle de bains par une frappe le 10 mars, qui a également tué leur voisine. Le théâtre était le point de départ des évacuations par couloir humanitaire, mais aussi de ralliement pour les particuliers voulant tenter leur chance dans leurs propres convois, selon les deux habitantes de Marioupol.

Le 16 mars, Maria, sa sœur et sa mère se sont installées au troisième étage du théâtre, faute de place dans les étages inférieurs ou au sous-sol. Partie chercher de l’eau chez son oncle à côté du bâtiment, Maria a entendu l’avion voler puis la bombe être larguée. «Quand je me suis approchée, j’ai vu que le théâtre n’avait plus de toit, les débris et les blessés sur la place», relate-t-elle, encore sonnée, depuis un théâtre de Lviv où elle a trouvé refuge après treize jours d’un long périple. A l’intérieur, une cacophonie de prénoms vociférés au milieu des décombres. Alors la trentenaire a crié son nom de famille, pour retrouver sa sœur et sa mère qui ont «miraculeusement» survécu.