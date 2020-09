Valais : Deux task forces pour le tourisme et les manifestations

Le Conseil d’État valaisan a annoncé ce mercredi la création de deux organes afin de coordonner les mesures à prendre pour les grandes manifestations et pour le secteur touristique face à la crise du coronavirus.

Le Conseil d’État valaisan a décidé de créer deux task forces, l’une consacrée au tourisme et l’autre aux grandes manifestations. Elles sont chargées d’élaborer les conditions-cadres pour les activités touristiques durant l’hiver 2020-2021 ainsi que les mesures pour les grandes manifestations au niveau cantonal.

À la sortie de la saison estivale, les acteurs du secteur touristique préparent la saison d’hiver et dès le 1er octobre les manifestations de plus 1000 personnes seront à nouveau autorisées. Afin d’anticiper et de coordonner les mesures à prendre dans ces domaines, le Conseil d’État a décidé de mettre en place deux task forces spécifiques, a-t-il communiqué mercredi.